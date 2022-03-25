Медведев заявил о консолидации в обществе на фоне спецоперации на Украине

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в интервью РИА Новости заявил о консолидации в обществе на фоне спецоперации на Украине.

«Три четверти населения страны поддерживают проведение специальной операции. Если говорить о рейтинге высшего должностного лица, то есть президента нашей страны, то этот рейтинг ещё выше. Это, собственно, и есть консолидация», — сказал он.

Медведев также напомнил о состоявшемся митинге-концерте в «Лужниках».

«Я уже не говорю о демонстрации такого рода единства, как, например, недавно было в «Лужниках». Понимаете, это дорогого стоит, и это показывает, как люди воспринимают проблемы, с которыми столкнулась наша страна», — заявил он.

Ранее сообщалось, что на митинг-концерт в честь воссоединения Крыма с Россией пришли свыше 200 тысяч человек.

В рамках концерта с речью выступили президент России Владимир Путин и директор департамента информации и печати МИД Мария Захарова.

В концерте также участвовали Олег Газманов, группа «Любэ» и Полина Гагарина.