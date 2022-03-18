В «Лужниках», где проходит митинг-концерт, находятся более 203 тысяч человек

На митинг-концерт в честь воссоединения Крыма с Россией пришли свыше 200 тысяч человек. Об этом сообщили РИА Новости в ГУ МВД Москвы.

«На территории «Лужников» находятся более 203 тыс. человек: свыше 95 тыс. из них на стадионе и более 100 тысяч рядом с ним», — сказали в пресс-службе главка.

Концерт-митинг, посвящённый Дню воссоединения Крыма и Севастополя с Россией, начался в 15:00 мск.

В программе запланировано выступление Григория Лепса, Полины Гагариной, группы «Руки Вверх», Тимати, Николая Расторгуева и группы «Любэ», а также других артистов из России, с Украины и из Донецкой Народной Республики.