В России начал работу образовательный портал «Культура для школьников.рф»
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Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Минкультуры России.
«(Сайт. — RT) объединит все доступные цифровые ресурсы о культуре для детей и молодёжи. Доступ к порталу бесплатный для детей, их родителей и учителей», — говорится в сообщении.
Отмечается, что на платформе собраны уроки, мастер-классы, спектакли, кино и лекции.
Ранее НСН сообщала, что в 2021 году Москва стала лидером по числу медалей на международных олимпиадах школьников, впервые обойдя Сингапур и Шанхай.