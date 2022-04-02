Власти Москвы выводят из работы с COVID-19 более 5 тысяч коек

Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова заявила, что власти столицы выводят из работы с COVID-19 более 5 тыс. коек.

«Сейчас мы возвращаем из работы с пациентами с коронавирусной инфекцией порядка 5 тыс. коек. Большую часть из них мы консервируем — это четыре резервных госпиталя и родеры на территории больниц», — цитирует Ракову РИА Новости.

Она отметила, что в Москве сохраняются более 3 тыс. коек для пациентов с коронавирусом.

1 апреля стало известно, что уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в России снизился до 48%.

Руководитель лор-клиники, лор-врач высшей категории Владимир Зайцев в беседе с Nation News дал рекомендации заболевшим COVID-19.