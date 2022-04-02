РИА Новости: на частной животноводческой ферме в Хакасии произошёл пожар

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Пожар произошёл на частной животноводческой ферме в Хакасии, сгорели более 700 животных. Об этом сообщили РИА Новости в экстренных службах.
РИА Новости: на частной животноводческой ферме в Хакасии произошёл пожар
  • РИА Новости

«В субботу в 17:30 в Аскизском районе Хакасии, в населенном пункте Катанов произошёл пожар на территории частной животноводческой фермы. Люди не пострадали, сгорели более 700 животных», — сказали агентству.

По данным собеседника, пожар, охвативший три одноэтажных деревянных строения, был локализован на площади 1900 кв. м.

Ранее сообщалось, что в дачном обществе «Кооператор» на юге Красноярского края пожар уничтожил 20 домов.

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