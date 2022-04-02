Роскомнадзор: применение новых мер зависит от администрации YouTube

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Роскомнадзор прокомментировал возможность введения ограничительных мер против видеохостинга YouTube.
Роскомнадзор: применение новых мер зависит от администрации YouTube
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«Применение новых мер напрямую зависит от администрации видеохостинга. Если YouTube будет выполнять требования законодательства России (начнёт удалять противоправный контент и модерировать экстремистские и антироссийские призывы, снимет ограничения с российских каналов), то оснований для применения дополнительных мер в отношении ресурса не будет», — приводит РИА Новости сообщение ведомства.

В РКН напомнили, что видеохостинг регулярно блокирует каналы российских СМИ, а также отметили, что YouTube превратился в одну из ключевых площадок, распространяющих ложную информацию о ходе спецоперации на Украине.

Ранее Роскомнадзор призвал компанию Google снять ограничения в отношении российских СМИ на платформе YouTube.

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