Роскомнадзор: применение новых мер зависит от администрации YouTube

Роскомнадзор прокомментировал возможность введения ограничительных мер против видеохостинга YouTube.

«Применение новых мер напрямую зависит от администрации видеохостинга. Если YouTube будет выполнять требования законодательства России (начнёт удалять противоправный контент и модерировать экстремистские и антироссийские призывы, снимет ограничения с российских каналов), то оснований для применения дополнительных мер в отношении ресурса не будет», — приводит РИА Новости сообщение ведомства.

В РКН напомнили, что видеохостинг регулярно блокирует каналы российских СМИ, а также отметили, что YouTube превратился в одну из ключевых площадок, распространяющих ложную информацию о ходе спецоперации на Украине.

Ранее Роскомнадзор призвал компанию Google снять ограничения в отношении российских СМИ на платформе YouTube.