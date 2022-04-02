Вирусолог Чепурнов рассказал о роли назальной вакцины от коронавируса

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Начальник лаборатории особо опасных инфекций центра ФИЦ Фундаментальной трансляционной медицины, профессор вирусологии Александр Чепурнов рассказал о роли назальной вакцины от коронавируса.
Вирусолог Чепурнов рассказал о роли назальной вакцины от коронавируса
  • Gettyimages.ru
  • © Anadolu Agency

«Безусловно ключевая роль назальной вакцины заключается в ревакцинации. Пусть не раз в полгода, но раз в год я бы сильно посоветовал ревакцинироваться тем, кто за это время не успел переболеть», — рассказал Чепурнов в беседе с URA.RU.

Он отметил, что вакцинация кратно повышает шансы перенести заболевание в лёгкой форме. 

Ранее руководитель лор-клиники, лор-врач высшей категории Владимир Зайцев в беседе с Nation News дал рекомендации заболевшим COVID-19.

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