Вирусолог Чепурнов рассказал о роли назальной вакцины от коронавируса
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«Безусловно ключевая роль назальной вакцины заключается в ревакцинации. Пусть не раз в полгода, но раз в год я бы сильно посоветовал ревакцинироваться тем, кто за это время не успел переболеть», — рассказал Чепурнов в беседе с URA.RU.
Он отметил, что вакцинация кратно повышает шансы перенести заболевание в лёгкой форме.
Ранее руководитель лор-клиники, лор-врач высшей категории Владимир Зайцев в беседе с Nation News дал рекомендации заболевшим COVID-19.