Вирусолог Чепурнов рассказал о роли назальной вакцины от коронавируса

Начальник лаборатории особо опасных инфекций центра ФИЦ Фундаментальной трансляционной медицины, профессор вирусологии Александр Чепурнов рассказал о роли назальной вакцины от коронавируса.

«Безусловно ключевая роль назальной вакцины заключается в ревакцинации. Пусть не раз в полгода, но раз в год я бы сильно посоветовал ревакцинироваться тем, кто за это время не успел переболеть», — рассказал Чепурнов в беседе с URA.RU.

Он отметил, что вакцинация кратно повышает шансы перенести заболевание в лёгкой форме.

Ранее руководитель лор-клиники, лор-врач высшей категории Владимир Зайцев в беседе с Nation News дал рекомендации заболевшим COVID-19.