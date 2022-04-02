ТАСС: на юге Красноярского края ввели режим ЧС после пожара
Режим ЧС ввели в Минусинском районе на юге Красноярского края после крупного природного пожара. Об этом сообщили в ЕДДС района.
- РИА Новости
«Да, режим ЧС введён решением главы района в связи с пожаром», — приводит ТАСС слова собеседника агентства.
Ранее сообщалось, что в дачном обществе «Кооператор» на юге Красноярского края пожар уничтожил 20 домов.
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