ТАСС: на юге Красноярского края ввели режим ЧС после пожара

Режим ЧС ввели в Минусинском районе на юге Красноярского края после крупного природного пожара. Об этом сообщили в ЕДДС района.

РИА Новости

«Да, режим ЧС введён решением главы района в связи с пожаром», — приводит ТАСС слова собеседника агентства. Ранее сообщалось, что в дачном обществе «Кооператор» на юге Красноярского края пожар уничтожил 20 домов.