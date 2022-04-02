ТАСС: на юге Красноярского края ввели режим ЧС после пожара

Короткая ссылка
Режим ЧС ввели в Минусинском районе на юге Красноярского края после крупного природного пожара. Об этом сообщили в ЕДДС района.
ТАСС: на юге Красноярского края ввели режим ЧС после пожара
  • РИА Новости

«Да, режим ЧС введён решением главы района в связи с пожаром», — приводит ТАСС слова собеседника агентства.

Ранее сообщалось, что в дачном обществе «Кооператор» на юге Красноярского края пожар уничтожил 20 домов.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить