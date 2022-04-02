Ветеринар Бальдруева предупредила об опасности диких животных
- Gettyimages.ru
- © Pasha Gusev / 500px
«Часто бешеные лисы выходят к людям абсолютно не боясь, смотрят в одну точку и машут хвостом. Люди подходят, думают: какая забавная собачка, начинают подкармливать, гладить. Итоги печальны — животинка кусает человека, потом он долго и мучительно лечится. В лучшем случае придётся сделать кучу уколов, в худшем — умереть», — рассказала она «Газете.Ru».
Бальдруева также отметила, что чаще всего бешенство регистрируется у лис, ежей, бобров, хорьков, барсуков, белок и куниц.
Ранее ректор Первого профессионального кинологического института Константин Карапетьянц в беседе с НСН рассказал, что делать при встрече со стаей бродячих собак.