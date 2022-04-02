Ветеринар Бальдруева предупредила об опасности диких животных

Ветеринар Екатерина Бальдруева напомнила об опасном поведении диких животных весной.

«Часто бешеные лисы выходят к людям абсолютно не боясь, смотрят в одну точку и машут хвостом. Люди подходят, думают: какая забавная собачка, начинают подкармливать, гладить. Итоги печальны — животинка кусает человека, потом он долго и мучительно лечится. В лучшем случае придётся сделать кучу уколов, в худшем — умереть», — рассказала она «Газете.Ru».

Бальдруева также отметила, что чаще всего бешенство регистрируется у лис, ежей, бобров, хорьков, барсуков, белок и куниц.

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