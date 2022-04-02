Ветеринар Бальдруева предупредила об опасности диких животных

Короткая ссылка
Ветеринар Екатерина Бальдруева напомнила об опасном поведении диких животных весной.
Ветеринар Бальдруева предупредила об опасности диких животных
  • Gettyimages.ru
  • © Pasha Gusev / 500px

«Часто бешеные лисы выходят к людям абсолютно не боясь, смотрят в одну точку и машут хвостом. Люди подходят, думают: какая забавная собачка, начинают подкармливать, гладить. Итоги печальны — животинка кусает человека, потом он долго и мучительно лечится. В лучшем случае придётся сделать кучу уколов, в худшем — умереть», — рассказала она «Газете.Ru».

Бальдруева также отметила, что чаще всего бешенство регистрируется у лис, ежей, бобров, хорьков, барсуков, белок и куниц.

Ранее ректор Первого профессионального кинологического института Константин Карапетьянц в беседе с НСН рассказал, что делать при встрече со стаей бродячих собак.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить