Приостановка работы IKEA в России отразилась на трафике магазинов компании Hoff

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Гендиректор мебельной компании Hoff Максим Гришаков заявил о росте трафика магазинов после объявления IKEA о приостановке работы в России.

«Мы видим, что с уходом IKEA часть аудитории действительно переходит к нам», — сказал он в комментарии РИА Недвижимость.

По словам Гришакова, выручка магазинов в городах, где работала IKEA, выросла на 30% в сравнении с регионами, где ритейлер не был представлен.

Он отметил, что Hoff удаётся сдерживать рост цен, однако по мере роста себестоимости товаров повышение все же произойдёт.

Ранее стало известно, что шведская компания IKEA приостанавливает продажи в магазинах, интернет-магазине и студиях IKEA в России с 4 марта.

29 марта сообщили, что все 27 российских магазинов сети OBI должны возобновить работу на следующей неделе. 

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