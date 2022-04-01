Песков: Минобороны укрепит военный потенциал на западных границах России

Короткая ссылка
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в эфире телеканала «Беларусь 1» заявил, что Россия укрепит военный потенциал на западных границах.
Песков: Минобороны укрепит военный потенциал на западных границах России
  • © РИА Новости / Сергей Гунеев

По его словам, министр обороны России Сергей Шойгу докладывал российскому лидеру Владимиру Путину о том, что на западных границах страны укрепляется военный потенциал НАТО.

«Путин дал поручение Шойгу, и наше Министерство обороны сейчас работает над этим: разработать план по ответному увеличению и укреплению нашего военного потенциала на западных рубежах», — заявил Песков, его слова приводит РИА Новости.

Песков отметил, что укрепление границ будет осуществлено так, «чтобы никому не приходило в голову, по-русски говоря, напасть на нас».

31 марта Путин подписал указ о весеннем призыве в армию.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить