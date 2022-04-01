Песков: Минобороны укрепит военный потенциал на западных границах России
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По его словам, министр обороны России Сергей Шойгу докладывал российскому лидеру Владимиру Путину о том, что на западных границах страны укрепляется военный потенциал НАТО.
«Путин дал поручение Шойгу, и наше Министерство обороны сейчас работает над этим: разработать план по ответному увеличению и укреплению нашего военного потенциала на западных рубежах», — заявил Песков, его слова приводит РИА Новости.
Песков отметил, что укрепление границ будет осуществлено так, «чтобы никому не приходило в голову, по-русски говоря, напасть на нас».
31 марта Путин подписал указ о весеннем призыве в армию.