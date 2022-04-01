Песков: Минобороны укрепит военный потенциал на западных границах России

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в эфире телеканала «Беларусь 1» заявил, что Россия укрепит военный потенциал на западных границах.

По его словам, министр обороны России Сергей Шойгу докладывал российскому лидеру Владимиру Путину о том, что на западных границах страны укрепляется военный потенциал НАТО.

«Путин дал поручение Шойгу, и наше Министерство обороны сейчас работает над этим: разработать план по ответному увеличению и укреплению нашего военного потенциала на западных рубежах», — заявил Песков, его слова приводит РИА Новости.

Песков отметил, что укрепление границ будет осуществлено так, «чтобы никому не приходило в голову, по-русски говоря, напасть на нас».

31 марта Путин подписал указ о весеннем призыве в армию.