Минобороны России опубликовало видео пуска ракеты «Оникс» с побережья Чёрного моря

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Минобороны России опубликовало видео пуска высокоточной ракеты «Оникс» по командному пункту ВС Украины с побережья Чёрного моря.

На видео видно, как производится пуск ракеты из берегового ракетного комплеска «Бастион» с побережья Чёрного моря, после чего она удаляется по направлению к украинскому командному пункту.

Ранее официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что российские военные высокоточными крылатыми ракетами «Оникс» уничтожили штаб группировки украинских войск в районе населённого пункта Шахтёрское.

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