Глава Самарской области Азаров рассказал о ситуации с коронавирусом в регионе

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Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров рассказал о ситуации с развитием пандемии коронавируса в регионе.
Глава Самарской области Азаров рассказал о ситуации с коронавирусом в регионе
  • Gettyimages.ru
  • © Anadolu Agency

«Если сравнить с предыдущей, 11-й неделей, есть снижение на 40%. Но всё равно показатели достаточно высокие. И, к сожалению, говорить о том, что угроза миновала, не приходится», — цитирует Азарова sova.info.

Он напомнил о необходимости соблюдать масочный режим. 

Ранее руководитель лор-клиники, лор-врач высшей категории Владимир Зайцев в беседе с Nation News дал рекомендации заболевшим COVID-19.

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