Глава Самарской области Азаров рассказал о ситуации с коронавирусом в регионе
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«Если сравнить с предыдущей, 11-й неделей, есть снижение на 40%. Но всё равно показатели достаточно высокие. И, к сожалению, говорить о том, что угроза миновала, не приходится», — цитирует Азарова sova.info.
Он напомнил о необходимости соблюдать масочный режим.
Ранее руководитель лор-клиники, лор-врач высшей категории Владимир Зайцев в беседе с Nation News дал рекомендации заболевшим COVID-19.