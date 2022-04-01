Глава Самарской области Азаров рассказал о ситуации с коронавирусом в регионе

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров рассказал о ситуации с развитием пандемии коронавируса в регионе.

«Если сравнить с предыдущей, 11-й неделей, есть снижение на 40%. Но всё равно показатели достаточно высокие. И, к сожалению, говорить о том, что угроза миновала, не приходится», — цитирует Азарова sova.info.

Он напомнил о необходимости соблюдать масочный режим.

Ранее руководитель лор-клиники, лор-врач высшей категории Владимир Зайцев в беседе с Nation News дал рекомендации заболевшим COVID-19.