Аналитики назвали самые популярные направления для путешествий на майские праздники

Сервис для планирования путешествий OneTwoTrip провёл исследование, проанализировав поисковые запросы, и выяснил самые популярные маршруты для путешествий в первой половине мая, когда многие россияне берут дополнительный отпуск между майскими праздниками.

Об этом пишут «Известия».

Так, больше половины клиентов сервиса интересуются авиарейсами по России. Среди внутренних авианаправлений наибольшей популярностью пользуются Москва (14,7%), Сочи (14,5%), Санкт-Петербург (11,8%). Кроме того, в список входят Минеральные Воды (5,2%), Калининград (5%), Махачкала (3,9%), Казань (2,9%), Симферополь (2,4%), Уфа (2,1%) и Екатеринбург (2%).

Что касается зарубежных направлений, самой доступной в данный момент страной для россиян является Турция с долей поисковых запросов 22,8%. На втором месте ― Узбекистан (8,7%), на третьем — Армения (7,4%). Также довольно часто ищут авиабилеты в Азербайджан (4,9%), Киргизию (4%) и ОАЭ (3,8%).

Ранее ФБА «Экономика сегодня» передавало, что, по сообщениям властей Крыма, турпоток в республику вырос в 2,5 раза за восемь лет.