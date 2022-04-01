Аналитики назвали самые популярные направления для путешествий на майские праздники

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Сервис для планирования путешествий OneTwoTrip провёл исследование, проанализировав поисковые запросы, и выяснил самые популярные маршруты для путешествий в первой половине мая, когда многие россияне берут дополнительный отпуск между майскими праздниками.
Аналитики назвали самые популярные направления для путешествий на майские праздники
  • Gettyimages.ru
  • © Thomas Barwick

Об этом пишут «Известия».

Так, больше половины клиентов сервиса интересуются авиарейсами по России. Среди внутренних авианаправлений наибольшей популярностью пользуются Москва (14,7%), Сочи (14,5%), Санкт-Петербург (11,8%). Кроме того, в список входят Минеральные Воды (5,2%), Калининград (5%), Махачкала (3,9%), Казань (2,9%), Симферополь (2,4%), Уфа (2,1%) и Екатеринбург (2%).

Что касается зарубежных направлений, самой доступной в данный момент страной для россиян является Турция с долей поисковых запросов 22,8%. На втором месте ― Узбекистан (8,7%), на третьем — Армения (7,4%). Также довольно часто ищут авиабилеты в Азербайджан (4,9%), Киргизию (4%) и ОАЭ (3,8%).

Ранее ФБА «Экономика сегодня» передавало, что, по сообщениям властей Крыма, турпоток в республику вырос в 2,5 раза за восемь лет.

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