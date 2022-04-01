Аналитики назвали самые популярные направления для путешествий на майские праздники
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Об этом пишут «Известия».
Так, больше половины клиентов сервиса интересуются авиарейсами по России. Среди внутренних авианаправлений наибольшей популярностью пользуются Москва (14,7%), Сочи (14,5%), Санкт-Петербург (11,8%). Кроме того, в список входят Минеральные Воды (5,2%), Калининград (5%), Махачкала (3,9%), Казань (2,9%), Симферополь (2,4%), Уфа (2,1%) и Екатеринбург (2%).
Что касается зарубежных направлений, самой доступной в данный момент страной для россиян является Турция с долей поисковых запросов 22,8%. На втором месте ― Узбекистан (8,7%), на третьем — Армения (7,4%). Также довольно часто ищут авиабилеты в Азербайджан (4,9%), Киргизию (4%) и ОАЭ (3,8%).
Ранее ФБА «Экономика сегодня» передавало, что, по сообщениям властей Крыма, турпоток в республику вырос в 2,5 раза за восемь лет.