Володин: критикующие Россию бюджетники должны уйти с руководящих должностей

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Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что бюджетники, выступающие с обвинительными высказываниями против России, должны уйти с руководящих должностей.
Володин: критикующие Россию бюджетники должны уйти с руководящих должностей
  • globallookpress.com
  • © State Duma Russia

«Те, кто находится на обеспечении у государства, а значит — у народа и предал его, должны уйти с руководящих должностей в бюджетных учреждениях культуры, образования, здравоохранения, других сфер. Подло себя так вести по отношению к нашим солдатам и офицерам, защищающим страну», — написал он в Telegram.

Володин подчеркнул, что Госдума будет «обязательно спрашивать с министров и настаивать на кадровых решениях».

В середине марта секретарь генерального совета партии «Единая Россия» Андрей Турчак заявил, что слова бывшего вице-премьера правительства России, а ныне главы фонда «Сколково» Аркадия Дворковича о спецоперации России на Украине — это «национал-предательство».

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