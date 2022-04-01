Володин: критикующие Россию бюджетники должны уйти с руководящих должностей
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«Те, кто находится на обеспечении у государства, а значит — у народа и предал его, должны уйти с руководящих должностей в бюджетных учреждениях культуры, образования, здравоохранения, других сфер. Подло себя так вести по отношению к нашим солдатам и офицерам, защищающим страну», — написал он в Telegram.
Володин подчеркнул, что Госдума будет «обязательно спрашивать с министров и настаивать на кадровых решениях».
В середине марта секретарь генерального совета партии «Единая Россия» Андрей Турчак заявил, что слова бывшего вице-премьера правительства России, а ныне главы фонда «Сколково» Аркадия Дворковича о спецоперации России на Украине — это «национал-предательство».