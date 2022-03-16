Турчак: ЕР выступает за увольнение с позором с поста главы фонда «Сколково» Дворковича
- РИА Новости
- © Владимир Астапкович
«Накануне экс-зампред правительства страны Аркадий Дворкович, ныне возглавляющий ФИДЕ, выступил в западных СМИ с осуждением якобы «начатых Россией военных действий на Украине» и заявил, что в России и Белоруссии не должны проводиться официальные шахматные мероприятия, а их игрокам должно быть запрещено представлять свои страны на международных соревнованиях. Это не что иное, как то самое национал-предательство, то самое поведение пятой колонны, о которых сегодня говорил президент», — отметил Турчак.
Как сказано на сайте «Единой России», партия «выступает за немедленное увольнение с позором с поста председателя фонда «Сколково» экс-зампреда правительства страны Аркадия Дворковича».
Ранее стало известно, что совет Международной шахматной федерации (ФИДЕ) отстранил сборные России и Белоруссии от участия в турнирах под своей эгидой до дальнейшего уведомления.