Турчак: ЕР выступает за увольнение с позором с поста главы фонда «Сколково» Дворковича

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Секретарь генерального совета партии «Единая Россия» Андрей Турчак заявил, что слова бывшего вице-премьера правительства России, а ныне главы фонда «Сколково» Аркадия Дворковича о спецоперации России на Украине — это «национал-предательство».
Турчак: ЕР выступает за увольнение с позором с поста главы фонда «Сколково» Дворковича
  • РИА Новости
  • © Владимир Астапкович

«Накануне экс-зампред правительства страны Аркадий Дворкович, ныне возглавляющий ФИДЕ, выступил в западных СМИ с осуждением якобы «начатых Россией военных действий на Украине» и заявил, что в России и Белоруссии не должны проводиться официальные шахматные мероприятия, а их игрокам должно быть запрещено представлять свои страны на международных соревнованиях. Это не что иное, как то самое национал-предательство, то самое поведение пятой колонны, о которых сегодня говорил президент», — отметил Турчак.

Как сказано на сайте «Единой России», партия «выступает за немедленное увольнение с позором с поста председателя фонда «Сколково» экс-зампреда правительства страны Аркадия Дворковича».

Ранее стало известно, что совет Международной шахматной федерации (ФИДЕ) отстранил сборные России и Белоруссии от участия в турнирах под своей эгидой до дальнейшего уведомления.

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