СК России: координировавшему диверсантов офицеру СБУ предъявят обвинение

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Задержанному в Киевской области офицеру Службы безопасности Украины, который координировал диверсантов, предъявят обвинение.
СК России: координировавшему диверсантов офицеру СБУ предъявят обвинение
  • РИА Новости

Отмечается, что председатель СК России поручил провести с задержанным весь комплекс следственных действий.

«С учётом полученных доказательств ему будет предъявлено обвинение в совершении особо тяжких преступлений», — говорится в сообщении ведомства.

Согласно данным Росгвардии, задержанный занимался координацией работы диверсионно-разведывательных групп украинских националистических формирований.

Ранее сотрудники Росгвардии задержали в Киевской области высокопоставленного сотрудника СБУ.

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