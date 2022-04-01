СК России: координировавшему диверсантов офицеру СБУ предъявят обвинение

Задержанному в Киевской области офицеру Службы безопасности Украины, который координировал диверсантов, предъявят обвинение.

Отмечается, что председатель СК России поручил провести с задержанным весь комплекс следственных действий.

«С учётом полученных доказательств ему будет предъявлено обвинение в совершении особо тяжких преступлений», — говорится в сообщении ведомства.

Согласно данным Росгвардии, задержанный занимался координацией работы диверсионно-разведывательных групп украинских националистических формирований.

Ранее сотрудники Росгвардии задержали в Киевской области высокопоставленного сотрудника СБУ.