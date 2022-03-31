Специалист Пермяков дал советы по безопасному онлайн-шопингу

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Заместитель директора центра компетенций НТИ «Технологии доверенного взаимодействия» на базе ТУСУР Руслан Пермяков дал советы по безопасному онлайн-шопингу.
Специалист Пермяков дал советы по безопасному онлайн-шопингу
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В беседе с «Газетой.Ru» он заявил, что существует несколько базовых признаков мошенничества.

«Во-первых, принципиально лучшие условия, чем в среднем по рынку: ниже цена, больше возможностей или снятие ограничений. Чаще всего это эмоционально связывает будущую жертву. Во-вторых, чаще всего эти условия действуют ограниченное время. Делается это для того, чтобы не дать человеку времени всё обдумать. И третье — всегда требуется предоплата», — перечислил Пермяков.

По его словам, если пользователь видит сайт или страницу неизвестного магазина в соцсетях, который открылся недавно, а цены заметно ниже, чем в крупной торговой сети, то велика вероятность, что это обман.

Эксперт советует обращать внимание на адрес сайта или оформление аккаунта в соцсети.

«Если на официальном сайте компании в соответствующем разделе нет информации о промоакции, то это точно мошенники. Также пользователь может позвонить напрямую в компанию и уточнить условия акции», — добавил он.

Ранее генеральный директор и основатель Group-IB Дмитрий Волков в беседе с НСН рассказал о распространённых мошеннических схемах.

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