Работодатели Подмосковья смогут получить субсидию за трудоустройство молодёжи

Работодатели Московской области смогут получить субсидию за трудоустройство сотрудников младше 30 лет.

Об этом сообщает телеканал «360».

«На портале «Работа России» работодатели дистанционно могут подать заявление на программу трудоустройства молодёжи до 30 лет и получить за это субсидию. Она будет равна трём минимальным размерам оплаты труда, увеличенным на сумму страховых взносов и количество трудоустроенных молодых людей», — заявила вице-губернатор Ирина Каклюгина.

По её словам, эта мера призвана поддержать региональных работодателей и помочь молодёжи быстрее найти работу.

Ранее эксперт в области развития предприятий общественного питания Дмитрий Машин в беседе с Nation News высказался о перспективах рынка труда.