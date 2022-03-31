Работодатели Подмосковья смогут получить субсидию за трудоустройство молодёжи
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Об этом сообщает телеканал «360».
«На портале «Работа России» работодатели дистанционно могут подать заявление на программу трудоустройства молодёжи до 30 лет и получить за это субсидию. Она будет равна трём минимальным размерам оплаты труда, увеличенным на сумму страховых взносов и количество трудоустроенных молодых людей», — заявила вице-губернатор Ирина Каклюгина.
По её словам, эта мера призвана поддержать региональных работодателей и помочь молодёжи быстрее найти работу.
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