Работодатели Подмосковья смогут получить субсидию за трудоустройство молодёжи

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Работодатели Московской области смогут получить субсидию за трудоустройство сотрудников младше 30 лет.
Работодатели Подмосковья смогут получить субсидию за трудоустройство молодёжи
  • © РИА Новости / Павел Лисицын

Об этом сообщает телеканал «360».

«На портале «Работа России» работодатели дистанционно могут подать заявление на программу трудоустройства молодёжи до 30 лет и получить за это субсидию. Она будет равна трём минимальным размерам оплаты труда, увеличенным на сумму страховых взносов и количество трудоустроенных молодых людей», — заявила вице-губернатор Ирина Каклюгина.

По её словам, эта мера призвана поддержать региональных работодателей и помочь молодёжи быстрее найти работу.

Ранее эксперт в области развития предприятий общественного питания Дмитрий Машин в беседе с Nation News высказался о перспективах рынка труда.

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