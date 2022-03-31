В АТОР прокомментировали ситуацию с поездками во Францию

Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе прокомментировала ситуацию с поездками во Францию.

«Прямого авиасообщения нет, небо закрыто. Однако со стыковками добраться можно», — заявила она в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

По её словам, въехать во Францию могут только те, кто привит вакцинами, принятыми европейской ассоциацией.

«Что мы можем рекомендовать нашим российским туристам: у кого есть европейская вакцина, могут направиться во Францию на стыковочных рейсах и провести там время. Напомню, что ограничения на въезд для российских граждан не вводились, небо закрыто просто для авиакомпаний», — уточнила Ломидзе.

Ранее сообщалось, что Франция возобновляет выдачу виз всех категорий, включая туристические, с 1 апреля.

Председатель курганского отделения «Опоры России» Ольга Лютикова в беседе с URA.RU дала советы по организации путешествия.