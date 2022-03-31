Адвокат Петрик прокомментировала иск к «Яндекс.Еде» из-за утечки данных клиентов

Адвокат Лилия Петрик прокомментировала иск к «Яндекс.Еде» из-за утечки данных клиентов.

«Относительно «Яндекс.Еды» виновным, скорей всего, будет признан тот, кто «слил» эти данные», — заявила она в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

По её словам, при утечке данных представители компании сразу подают заявление в правоохранительные органы, чтобы установить виновного и обелить себя перед клиентами.

Ранее сообщалось, что Замоскворецкий суд Москвы зарегистрировал иск к компании «Яндекс.Еда» из-за «массового распространения персональных данных».