Адвокат Петрик прокомментировала иск к «Яндекс.Еде» из-за утечки данных клиентов

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Адвокат Лилия Петрик прокомментировала иск к «Яндекс.Еде» из-за утечки данных клиентов.
Адвокат Петрик прокомментировала иск к «Яндекс.Еде» из-за утечки данных клиентов
  • © РИА Новости / Алексей Куденко

«Относительно «Яндекс.Еды» виновным, скорей всего, будет признан тот, кто «слил» эти данные», — заявила она в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

По её словам, при утечке данных представители компании сразу подают заявление в правоохранительные органы, чтобы установить виновного и обелить себя перед клиентами.

Ранее сообщалось, что Замоскворецкий суд Москвы зарегистрировал иск к компании «Яндекс.Еда» из-за «массового распространения персональных данных».

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