Депутат Стенякина прокомментировала указ Путина о выплатах нуждающимся семьям с детьми

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Екатерина Стенякина в беседе с RT прокомментировала указ, подписанный президентом России Владимиром Путиным, о ежемесячной выплате с 1 апреля семьям с детьми 8—17 лет, нуждающимся в социальной поддержке.

Парламентарий отметила, что важно помогать семьям с детьми, попавшими в сложную ситуацию.

По её словам, если теряет работу человек, не имеющий детей, то «он отвечает только за себя, начинает получать пособие и искать работу».

«Но если резко падает доход семьи, в которой есть дети, здесь ситуация гораздо сложнее, потому что ребёнку постоянно нужно качественное питание, он вырастает из своей одежды, есть расходы, связанные с образованием, дополнительным образованием. Поэтому поддержка семей с детьми — это приоритет», — отметила Стенякина.

Она также подчеркнула, что сейчас поддержка семей особенно важна из-за роста цен в магазинах.

«Семьи с детьми реально ждут этой меры поддержки», — заключила собеседница RT.

Ранее Путин подписал указ о ежемесячной выплате с 1 апреля семьям с детьми 8—17 лет.