Путин поручил кабмину утвердить до 1 июня программу развития авиаотрасли до 2030 года

Президент России Владимир Путин поручил правительству утвердить до 1 июня программу развития отечественной авиаотрасли до 2030 года.

«С учётом новых тенденций в сфере авиаперевозок прошу правительство до 1 июня утвердить комплексную программу развития авиатранспортной отрасли, рассчитанную до 2030 года», — приводит РИА Новости его слова в ходе совещания по вопросу развития авиационных перевозок и авиастроения.

Путин также поручил запустить программу компенсации части стоимости билетов на внутренних рейсах.