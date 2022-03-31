В Москве пожилую женщину приговорили к 10 годам колонии за убийство педагога ВГИКа

Короткая ссылка
Суд в Москве приговорил 70-летнюю женщину к десяти годам колонии за убийство педагога ВГИКа в Москве в 2020 году.
В Москве пожилую женщину приговорили к 10 годам колонии за убийство педагога ВГИКа
  • РИА Новости
  • © Sputnik / Табылды Кадырбеков

«Дорогомиловский районный суд г. Москвы на основании обвинительного вердикта коллегии присяжных заседателей вынес приговор по уголовному делу в отношении 70-летней жительницы столицы Лилии Войтюховской. Она осуждена за совершение преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК России (убийство)», — говорится в сообщении столичной прокуратуры.

Отмечается, что 18 июля 2020 года Войтюховская убила 90-летнюю женщину, которая была доцентом кафедры эстетики, истории и теории музыки Всероссийского государственного института кинематографии им. С.А. Герасимова (ВГИК).

С 2016 года Войтюховская оказывала ей социальные услуги.

Ранее в Тюменской области завершили расследование уголовного дела об убийстве, совершённом в 1995 году.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить