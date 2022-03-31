В Москве пожилую женщину приговорили к 10 годам колонии за убийство педагога ВГИКа

Суд в Москве приговорил 70-летнюю женщину к десяти годам колонии за убийство педагога ВГИКа в Москве в 2020 году.

«Дорогомиловский районный суд г. Москвы на основании обвинительного вердикта коллегии присяжных заседателей вынес приговор по уголовному делу в отношении 70-летней жительницы столицы Лилии Войтюховской. Она осуждена за совершение преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК России (убийство)», — говорится в сообщении столичной прокуратуры.

Отмечается, что 18 июля 2020 года Войтюховская убила 90-летнюю женщину, которая была доцентом кафедры эстетики, истории и теории музыки Всероссийского государственного института кинематографии им. С.А. Герасимова (ВГИК).

С 2016 года Войтюховская оказывала ей социальные услуги.

Ранее в Тюменской области завершили расследование уголовного дела об убийстве, совершённом в 1995 году.