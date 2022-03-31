В «Ростехе» рассказали подробности испытания кессона крыла лайнера МС-21

Российский гражданский лайнер МС-21 получил крыло с необходимым уровнем прочности. Об этом RT сообщили в авиационном кластере «Ростеха».

Отмечается, что тесты продемонстрировали способность изделия выдерживать нагрузку в полтора раза больше максимально возможной при эксплуатации. Крыло для МС-21 изготовлено из композитов с применением технологии вакуумной инфузии.

Благодаря этому оно стало легче аналогов и получило высокие аэродинамические характеристики.

«Испытания кессона крыла подтвердили правильность методик расчёта прочности изделий из композитов. Экспериментально доказано, что основной силовой элемент крыла — кессон — обеспечивает прочность и безопасность при самом неблагоприятном сочетании условий полёта. Все строящиеся лайнеры будут оснащаться крылом из отечественных материалов», — сообщили RT в госкорпорации.

Как пояснили RT в «Ростехе», крыло МС-21 выполнено из композиционных материалов. Такой подход позволил сократить массу конструкции, сохранив высокие прочностные характеристики.

Кроме того, повышается топливная эффективность лайнера.

В «Ростехе» напомнили, что на сегодняшний день композитным крылом оснащается совсем небольшое количество пассажирских самолётов в мире, среди них — американский широкофюзеляжный Boeing 787 Dreamliner и европейский узкофюзеляжный A220.

Подробнее — в материале RT.

Начало серийного производства самолётов МС-21 в России запланировано на 2024 год. Об этом сообщил глава «Ростеха» Сергей Чемезов на встрече с премьер-министром России Михаилом Мишустиным в начале января.

25 декабря самолёт МС-21-300 с крылом, изготовленным из полимерных композиционных материалов российского производства, совершил первый полёт.