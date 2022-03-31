Задержан отправивший фото генерала Власова на сайт «Бессмертного полка»

Мужчина, который отправил на сайт «Бессмертный полк онлайн» фото генерала Андрея Власова, задержан в Санкт-Петербурге.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 354.1 УК России (реабилитация нацизма)», — говорится в сообщении на сайте СУ СК по Санкт-Петербургу.

Отмечается, что задержан житель Петербурга 1989 года рождения.

Согласно версии следствия, 5 мая 2020 года он разместил на общедоступном сайте «Бессмертный полк онлайн» фамилию, имя и фотографию военного преступника — генерала Андрея Власова.

19 января в Самарской области присяжные признали виновным мужчину, разместившего фотографию Адольфа Гитлера на сайте «Бессмертного полка».