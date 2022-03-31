Губернатор Воробьёв заявил об организации ярмарки вакансий для сотрудников аэропорта Шереметьево

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв заявил, что сотрудники аэропорта Шереметьево, которые сейчас находятся в вынужденном простое, не останутся без работы.

Об этом сообщает телеканал «360».

Отмечается, что в понедельник, 4 апреля, в Шереметьеве организуют ярмарку вакансий. Люди смогут выбрать оптимальный для себя вариант, чтобы добираться на работу было удобно.

«Наша задача — поддержать (работников в простое. — RT). По поводу ярмарки вакансий, о которой говорили, 4 апреля она пройдёт. Ясно, что больше всего вы любите Шереметьево. Мы ни в коем случае не покушаемся. Бог даст, заработает Шереметьево, всё поменяется, и, конечно, вас отсюда никто не отпустит, зная, как директор каждого работника подбирает и дорожит», — сказал он, обращаясь к сотрудникам.

Ранее эксперт по обучению и развитию персонала Ильгиз Валинуров в беседе с ФАН дал советы по поиску работы.