Мишустин анонсировал меры поддержки реализующим программы импортозамещения компаниям
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«Правительство будет оказывать всю необходимую поддержку компаниям, реализующим проекты по приоритетным направлениям в этой сфере», — говорится в сообщении Мишустина на сайте кабмина.
По его словам, сегодня будет рассмотрен вопрос о выделении 20 млрд рублей для субсидирования Фонда развития промышленности.
Ранее экономист Виолетта Хачатурян в беседе с ФБА «Экономика сегодня» рассказала о плюсах импортозамещения.