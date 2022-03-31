Мишустин анонсировал меры поддержки реализующим программы импортозамещения компаниям

Российское правительство будет оказывать всю необходимую поддержку компаниям, занимающимся импортозамещением, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин.

«Правительство будет оказывать всю необходимую поддержку компаниям, реализующим проекты по приоритетным направлениям в этой сфере», — говорится в сообщении Мишустина на сайте кабмина.

По его словам, сегодня будет рассмотрен вопрос о выделении 20 млрд рублей для субсидирования Фонда развития промышленности.

Ранее экономист Виолетта Хачатурян в беседе с ФБА «Экономика сегодня» рассказала о плюсах импортозамещения.