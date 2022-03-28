В Подмосковье приглашают инвесторов для участия в проектах по импортозамещению

Московская область принимает заявки от предприятий, готовых участвовать в программе по импортозамещению. Губернатор региона Андрей Воробьёв призвал руководителей городских округов предлагать компании, которые владеют технологиями и готовы развиваться в регионе.

Об этом сообщает телеканал «360».

Он напомнил, что все компании, которые участвуют в программе импортозамещения, получают поддержку от региональных властей и Федерального фонда развития промышленности.

«Уважаемые коллеги, свою лепту вносите, давайте предприятия, уделите внимание, заботу тем, кто готов, хочет, имеет технологии дальше развиваться и вносить заметный результат в очень важном экономическом направлении», — сказал Андрей Воробьёв.

Губернатор отметил, что компании, участвующие в программе импортозамещения, смогут получать в пользование земельные участки за 1 рубль.

Ранее экономист Виолетта Хачатурян в беседе сФБА «Экономика сегодня» рассказала о плюсах импортозамещения.