В рамках акции «День без турникетов» в Москве проведут более 300 экскурсий

Заммэра Москвы Наталья Сергунина сообщила, что с 31 марта по 2 апреля в столице пройдёт очередная акция «День без турникетов». В этом году в рамках мероприятия запланировано более 300 экскурсий.

«Проект полностью вернулся к офлайн-формату. За три дня для москвичей проведут больше 300 экскурсий. Участники побывают в столичных технопарках и на разных производствах, узнают, как работают компании, познакомятся с профессионалами из разных областей, присоединятся к мастер-классам», — цитирует Сергунину НТВ.

В 2021 году в рамках четырёх таких акций прошло свыше 760 экскурсий, а участниками офлайн- и онлайн-мероприятий стали 91,6 тыс. человек.

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