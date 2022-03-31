В рамках акции «День без турникетов» в Москве проведут более 300 экскурсий
- АГН «Москва»
«Проект полностью вернулся к офлайн-формату. За три дня для москвичей проведут больше 300 экскурсий. Участники побывают в столичных технопарках и на разных производствах, узнают, как работают компании, познакомятся с профессионалами из разных областей, присоединятся к мастер-классам», — цитирует Сергунину НТВ.
В 2021 году в рамках четырёх таких акций прошло свыше 760 экскурсий, а участниками офлайн- и онлайн-мероприятий стали 91,6 тыс. человек.
Ранее президент и основатель сервиса SuperJob Алексей Захаров в беседе с НСН прокомментировал ситуацию на рынке труда.