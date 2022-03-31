Аналитик Ульянов предостерёг от использования некоторых приложений при включённом VPN

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Руководитель аналитического центра Zecurion Владимир Ульянов рассказал, что при включённом на устройстве VPN-сервисе не рекомендуется открывать свои банковские аккаунты или электронную почту.
Аналитик Ульянов предостерёг от использования некоторых приложений при включённом VPN
  • Gettyimages.ru
  • © Prykhodov

«Я бы не рекомендовал использовать VPN-сервисы для того, чтобы заходить в критичные аккаунты, такие как интернет-банк или электронная почта, к которой привязаны другие аккаунты и учётные записи. Это будет компрометация информации, что небезопасно», — сказал Ульянов в беседе с URA.RU.

При этом специалист подчеркнул, что в использовании таких сервисов многое зависит от того, насколько пользователь им доверяет. Это важно, так как через сервис пользователь осуществляет передачу информации.

Ранее директор по маркетингу мессенджера Gem4me Ольга Бобровская в беседе с ФАН рассказала о перспективах мессенджеров.

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