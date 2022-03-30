Минздрав разработал проект закупок отдельных лекарств при их возможном дефиците

Минздрав России разработал законопроект, в соответствии с которым сможет закупать отдельные виды лекарств, которые отсутствуют в обращении или не зарегистрированы в стране.

Документ опубликован на официальном портале нормативных правовых актов.

«Определить Министерство здравоохранения Российской Федерации уполномоченным федеральным органом исполнительной власти по осуществлению закупки по отдельным решениям правительства Российской Федерации отдельных видов лекарственных препаратов для медицинского применения, которые отсутствуют в обращении», — говорится в тексте.

Кроме того, Минздрав сможет закупать лекарства, не зарегистрированные на территории России или в отношении которых возникла дефектура.

Ранее глава Минпромторга Денис Мантуров заявил, что фармпроизводство в России работает в штатном режиме, темпов выпуска продукции никто не сбавлял.