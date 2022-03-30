В Калининграде обсудили вопросы трудоустройства молодёжи

В Калининграде обсудили вопросы трудоустройства и профессионального образования.

Об этом сообщает «Янтарный край».

Участниками встречи стали представители министерств образования, социальной и молодёжной политики, БФУ имени Канта, Западного филиала РАНХиГС, КГТУ, КИТИСа.

«Во многом благодаря системной работе в сфере занятости, сотрудничеству с вузами и колледжами, взаимодействию с работодателями в прошлом году трудоустроены 8711 молодых людей — это 84% от всех официально зарегистрированных безработных граждан до 35 лет», — заявила заместитель министра социальной политики Виолетта Лёвина.

По её словам, молодёжи доступно много мер поддержки для повышения конкурентоспособности на рынке труда.

Ранее президент и основатель сервиса SuperJob Алексей Захаров в беседе с НСН прокомментировал ситуацию на рынке труда.