В Москве выделили 200 млн рублей на пилотные тестирования инновационной продукции

В Москве выделили 200 млн рублей на гранты для пилотного тестирования инновационной продукции на объектах инфраструктуры. Соответствующее постановление подписал мэр Сергей Собянин.

Об этом сообщает сайт «Аргументы и Факты» со ссылкой на пресс-службу мэра.

Программа пилотного тестирования инновационных решений работает в городе с 2019 года. Получить грант может технологическая компания или стартап в области разработки новых продуктов, технологий или программного обеспечения.

За два года в рамках программы технологические компании смогли привлечь инвестиции на сумму, превышающую 650 млн рублей, и подписали контракты на общую сумму около 220 млн рублей.

Заявки на пилотное тестирование можно подать на сайте Московского инновационного кластера до 11 апреля 2022 года.

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