В Роскачестве рассказали о работе по сертификации производителей органической продукции

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Руководитель Роскачества Максим Протасов рассказал о работе по сертификации производителей органической продукции.
В Роскачестве рассказали о работе по сертификации производителей органической продукции
  • © РИА Новости / Игорь Онучин

«Прошло около двух лет, как закон об органической продукции вступил в силу и Роскачество начало сертифицировать первых производителей. В 2019 году производители органики присутствовали лишь в девяти субъектах, сегодня сертифицировано уже более 100 производителей из 40 регионов России», — заявил он в беседе с ФБА «Экономика сегодня».

По его словам, эти компании получили право маркировать товары государственным знаком «органик», они также внесены в реестр Минсельхоза.

«Мы концентрируемся и на создании единого рынка органической продукции со странами Евразийского экономического союза», — отметил Протасов.

Как добавил эксперт, у России достаточно экологически чистой продукции и есть преимущества при запуске производства органики.

«Сейчас мы унифицировали стандарты с международными. Межгосударственные стандарты станут основой общего рынка органической продукции в рамках ЕАЭС», — заключил он.

Ранее Протасов высказался об органической продукции, представленной в магазинах.

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