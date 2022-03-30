Опрос: россияне высказались об идее введения сокращённой рабочей недели

Сайт kp.ru провёл опрос и выяснил отношение респондентов к идее введения сокращённой рабочей недели в России.

Как заявили 60% участников исследования, они готовы работать меньше при условии сохранения уровня зарплаты.

Ещё 15% считают, что главное сейчас — помочь тем, кто может остаться совсем без работы. Эти респонденты согласны на сокращение рабочей недели даже при сокращении дохода.

Против высказались 15% опрошенных. Затруднились с ответом 6% россиян. Наконец, 4% участников опроса утверждают, что работают на себя и сами определяют объём своей работы.

Тем временем бывший главный санитарный врач академик РАН Геннадий Онищенко в беседе с «Газетой.Ru» выразил мнение, что к массовому переходу на сокращённую рабочую неделю не готовы больницы и поликлиники.

«Люди нуждаются в плановых обследованиях, операциях, госпитализациях», — пояснил он.

Как считает эксперт, переход на четырёхдневную рабочую неделю возможен только там, где технологии могут в значительной степени заменить человека.

Ранее заместитель главы Федерации независимых профсоюзов России Александр Шершуков предложил ввести сокращённую рабочую неделю.