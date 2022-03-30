В компании «Юрент» прокомментировали решение Верховного суда по электросамокатам

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В компании «Юрент» прокомментировали сообщение о том, что Верховный суд России признал законным положение ПДД, разрешающее квалифицировать электросамокаты как транспортные средства.
В компании «Юрент» прокомментировали решение Верховного суда по электросамокатам
  • © РИА Новости / Илья Питалев

«Согласно действующему законодательству, которым руководствуется ГИБДД России, транспортным средством не являются устройства, имеющие максимальную скорость, предусмотренную их конструкцией, не более 25 км/ч. Технические характеристики шеринговых электросамокатов «Юрент» имеют ограничение максимальной скорости не более 25 км/ч», — заявили радиостанции «Говорит Москва» в пресс-службе проката.

Там отметили, что это предусмотрено конструкцией самоката, и ограничение скорости происходит на аппаратном уровне.

Со своей стороны, организатор одного из движений городских самокатов в Москве Александр Нилов в беседе с телеканалом «Звезда» подчеркнул, что уже несколько лет одни суды признают самокаты пешеходными, другие — транспортными средствами, третьи — мопедами.

«Где-то теперь самокат будет признан мопедом, ну и, соответственно, к человеку будут применены более серьёзные санкции — опять же, если это решение вступит в силу, потому что его ещё могут опротестовать», — сказал он.

Ранее член комитета Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Андрей Колесник предложил разработать систему штрафов для водителей электросамокатов.

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