В компании «Юрент» прокомментировали решение Верховного суда по электросамокатам

В компании «Юрент» прокомментировали сообщение о том, что Верховный суд России признал законным положение ПДД, разрешающее квалифицировать электросамокаты как транспортные средства.

«Согласно действующему законодательству, которым руководствуется ГИБДД России, транспортным средством не являются устройства, имеющие максимальную скорость, предусмотренную их конструкцией, не более 25 км/ч. Технические характеристики шеринговых электросамокатов «Юрент» имеют ограничение максимальной скорости не более 25 км/ч», — заявили радиостанции «Говорит Москва» в пресс-службе проката.

Там отметили, что это предусмотрено конструкцией самоката, и ограничение скорости происходит на аппаратном уровне.

Со своей стороны, организатор одного из движений городских самокатов в Москве Александр Нилов в беседе с телеканалом «Звезда» подчеркнул, что уже несколько лет одни суды признают самокаты пешеходными, другие — транспортными средствами, третьи — мопедами.

«Где-то теперь самокат будет признан мопедом, ну и, соответственно, к человеку будут применены более серьёзные санкции — опять же, если это решение вступит в силу, потому что его ещё могут опротестовать», — сказал он.

Ранее член комитета Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Андрей Колесник предложил разработать систему штрафов для водителей электросамокатов.