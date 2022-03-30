Депутат Госдумы Колесник предложил разработать систему штрафов для водителей электросамокатов

Член комитета Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Андрей Колесник предложил разработать систему штрафов для водителей электросамокатов.

«Все несут ответственность за безопасность дорожного движения — и те, кто находится на транспортном средстве, и пешеходы», — заявил он в беседе с «Газетой.Ru».

По словам Колесника, это давно назревший вопрос.

«Поэтому надо сделать это быстрее, но не в ущерб качеству, конечно. Это серьёзная работа», — добавил депутат.

Ранее Верховный суд России признал законным положение ПДД, разрешающее квалифицировать электросамокаты как транспортные средства.

Глава Национального автомобильного союза Антон Шапарин в беседе с «Радио 1» напомнил о правилах езды на электросамокатах.