В Подмосковье упростили получение выплат на питание для матерей
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Об этом сообщает телеканал «360».
«Мы сократили срок предоставления услуги и исключили необходимость посещения МФЦ, чтобы мамы могли больше времени уделить своим детям. Для оформления госуслуги нужны только подтверждённая учётная запись ЕСИА и доступ в интернет», — заявила министр государственного управления, IТ и связи региона Надежда Куртяник.
С момента появления данной услуги на областном портале в 2019 году ею воспользовались 664 тыс. раз, передаёт «Подмосковье сегодня».
Ранее сообщалось, что в Калининградской области расширили категории получателей социальной выплаты на продукты питания.