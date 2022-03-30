В Подмосковье упростили получение выплат на питание для матерей

В Московской области сократили срок назначения выплаты на питание беременным женщинам, кормящим матерям и детям до трёх лет.

Об этом сообщает телеканал «360».

«Мы сократили срок предоставления услуги и исключили необходимость посещения МФЦ, чтобы мамы могли больше времени уделить своим детям. Для оформления госуслуги нужны только подтверждённая учётная запись ЕСИА и доступ в интернет», — заявила министр государственного управления, IТ и связи региона Надежда Куртяник.

С момента появления данной услуги на областном портале в 2019 году ею воспользовались 664 тыс. раз, передаёт «Подмосковье сегодня».

Ранее сообщалось, что в Калининградской области расширили категории получателей социальной выплаты на продукты питания.