В Подмосковье упростили получение выплат на питание для матерей

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В Московской области сократили срок назначения выплаты на питание беременным женщинам, кормящим матерям и детям до трёх лет.
В Подмосковье упростили получение выплат на питание для матерей
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Об этом сообщает телеканал «360».

«Мы сократили срок предоставления услуги и исключили необходимость посещения МФЦ, чтобы мамы могли больше времени уделить своим детям. Для оформления госуслуги нужны только подтверждённая учётная запись ЕСИА и доступ в интернет», — заявила министр государственного управления, IТ и связи региона Надежда Куртяник.

С момента появления данной услуги на областном портале в 2019 году ею воспользовались 664 тыс. раз, передаёт «Подмосковье сегодня».

Ранее сообщалось, что в Калининградской области расширили категории получателей социальной выплаты на продукты питания.

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