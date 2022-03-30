Минпромторг России заявил, что дефицита спортивных товаров в стране не ожидается

В пресс-службе Минпромторга России заявили, что около 70% номенклатуры товаров для массового спорта в стране производится отечественными предприятиями, дефицита спортивных товаров не ожидается.

«Анализ показал, что 70% единиц номенклатуры продукции по видам спорта (за исключением продукции для спорта высших достижений) производится отечественными предприятиями и уже сегодня может быть импортозамещено», — цитирует министерство ТАСС.

Уточняется, что соответствующий анализ по запросу ведомства был проведён Ассоциацией производителей спортивных товаров и оборудования.

В связи с этими показателями министерство указывает, что дефицита спортивных товаров в России не ожидается.

Ранее французская сеть спортивных магазинов Decathlon объявила о приостановке деятельности на территории России.