Минпромторг России заявил, что дефицита спортивных товаров в стране не ожидается
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«Анализ показал, что 70% единиц номенклатуры продукции по видам спорта (за исключением продукции для спорта высших достижений) производится отечественными предприятиями и уже сегодня может быть импортозамещено», — цитирует министерство ТАСС.
Уточняется, что соответствующий анализ по запросу ведомства был проведён Ассоциацией производителей спортивных товаров и оборудования.
В связи с этими показателями министерство указывает, что дефицита спортивных товаров в России не ожидается.
Ранее французская сеть спортивных магазинов Decathlon объявила о приостановке деятельности на территории России.