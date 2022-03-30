Сенатор Гумерова оценила идею сдавать дипломные работы в электронном виде
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По мнению сенатора, не все студенты смогут предоставить только цифровые носители со своими работами.
«Где-то огромное количество бумаг ни к чему, но ведь есть специальности, где нужно прикладывать чертежи, нужно представить схемы определённые. Не всегда это можно сделать в электронном виде», — отмечает Гумерова.
Она подчеркнула, что сама идея «имеет рациональное зерно».
«Но нужно учитывать по каждой специальности, по каждому направлению», — считает сенатор.
Ранее Милонов призвал разрешить в этом году сдавать дипломные работы в электронном виде.
Как отметил депутат, в последнее время отмечается рост розничных цен на бумагу. Данное явление вызвано временными проблемами, связанными с нарушением логистических поставок сырья для её производства, добавил Милонов.