Сенатор Гумерова оценила идею сдавать дипломные работы в электронном виде

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Анастасия Белоусова
Председатель комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова прокомментировала в беседе с RT предложение депутата Госдумы Виталия Милонова разрешить студентам вузов и иных учебных заведений сдавать дипломные работы в электронном виде на цифровых носителях в текущем году.
Сенатор Гумерова оценила идею сдавать дипломные работы в электронном виде
  • globallookpress.com
  • © Federation Council of Russia

По мнению сенатора, не все студенты смогут предоставить только цифровые носители со своими работами.

«Где-то огромное количество бумаг ни к чему, но ведь есть специальности, где нужно прикладывать чертежи, нужно представить схемы определённые. Не всегда это можно сделать в электронном виде», — отмечает Гумерова.

Она подчеркнула, что сама идея «имеет рациональное зерно».

«Но нужно учитывать по каждой специальности, по каждому направлению», — считает сенатор.

Ранее Милонов призвал разрешить в этом году сдавать дипломные работы в электронном виде.

Как отметил депутат, в последнее время отмечается рост розничных цен на бумагу. Данное явление вызвано временными проблемами, связанными с нарушением логистических поставок сырья для её производства, добавил Милонов.

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