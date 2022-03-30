Депутат Милонов призвал разрешить в этом году сдавать дипломные работы в электронном виде

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Анастасия Румянцева
Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил разрешить студентам вузов и иных учебных заведений сдавать дипломные работы в электронном виде на цифровых носителях в текущем году. Копия обращения на имя министра науки и высшего образования Валерия Фалькова имеется в распоряжении RT.
Депутат Милонов призвал разрешить в этом году сдавать дипломные работы в электронном виде
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Как отметил депутат, в последнее время отмечается рост розничных цен на бумагу. Данное явление вызвано временными проблемами, связанными с нарушением логистических поставок сырья для её производства, добавил Милонов.

«Безусловно, в ближайшем будущем проблема дефицита будет решена, однако в настоящее время распечатка документов является достаточно дорогостоящей операцией для частного лица», — пояснил парламентарий.

Он напомнил, что многие студенты готовятся к защите своих дипломных работ, а эта процедура требует от них распечатки многостраничных документов.

Собеседник RT заметил, что в некоторых случаях, в том числе из-за правок, распечатку дипломных работ необходимо делать заново, а иногда и по несколько раз.

«Прошу вас рассмотреть возможность допущения сдачи дипломных работ студентами вузов и иных учебных заведений в электронном виде на цифровых носителях в текущем году. Если эксперимент окажется успешным, прошу вас внедрить такую практику на постоянной основе», — говорится в тексте обращения. 

Ранее Милонов предложил приостановить деятельность коллекторских организаций в России в связи с санкционным давлением на страну.

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