В России за сутки выявили 20 145 случаев COVID-19
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Об этом сообщили в оперативном штабе.
За сутки умерли 352 человека с коронавирусной инфекцией. Накануне скончались 339 пациентов.
Также за сутки выздоровели 51 085 человек, накануне — 47 229.
Доктор медицинских наук и академик РАН Геннадий Онищенко прокомментировал ситуацию с распространением «стелс-омикрона».
В беседе с ФАН он выразил мнение, что в целом накопленный популяционный иммунитет именно против «омикрона» позволяет надеяться, что его подвид не вызовет серьёзного всплеска заболеваемости в России.