В Иркутске трое подростков провалились под лёд

Трое подростков вышли на лёд Ангары в Иркутске и провалились, один из них утонул. Об этом сообщили в пресс-службе Иркутской областной прокуратуры.

«Прокуратура Куйбышевского района г. Иркутска организовала проведение проверки в связи с поступившим сообщением о гибели ребенка в водоеме», — говорится в сообщении.

По предварительным данным 28 марта в вечернее время трое подростков провалились под лёд на реке Ангара.

Как уточняется двоим мальчикам помогли выбраться из воды очевидцы, дети с переохлаждением были госпитализированы.

По информации прокуратуры, третьего ребёнка унесло течением. Позднее его тело обнаружили сотрудники МЧС.

Ранее в Мособлпожспасе сообщили, что многие водоёмы почти полностью освободились ото льда, оставшийся ледовый покров рыхлый и ненадёжный.