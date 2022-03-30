В Иркутске трое подростков провалились под лёд
«Прокуратура Куйбышевского района г. Иркутска организовала проведение проверки в связи с поступившим сообщением о гибели ребенка в водоеме», — говорится в сообщении.
По предварительным данным 28 марта в вечернее время трое подростков провалились под лёд на реке Ангара.
Как уточняется двоим мальчикам помогли выбраться из воды очевидцы, дети с переохлаждением были госпитализированы.
По информации прокуратуры, третьего ребёнка унесло течением. Позднее его тело обнаружили сотрудники МЧС.
Ранее в Мособлпожспасе сообщили, что многие водоёмы почти полностью освободились ото льда, оставшийся ледовый покров рыхлый и ненадёжный.