В Подмосковье предупредили о ненадёжности льда на водоёмах

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В Мособлпожспасе провели мониторинг водоёмов Московской области. В пресс-службе ведомства сообщили, что многие водоёмы почти полностью освободились ото льда, оставшийся ледовый покров рыхлый и ненадёжный.
В Подмосковье предупредили о ненадёжности льда на водоёмах
  • РИА Новости
  • © Павел Лисицын

Об этом сообщает «Радио 1»

«Ледовая поверхность озёр Бисерово, Луковое, Коверши, а также толщина льда на карьере Волхонка в Богородском городском округе составляет всего 2 см. На озёрах Гидра и Борисоглебское в Раменском — 6 см, а на озере Пионер — 5 см. Толщина льда на Фабричном пруду в Реутове, на Клязьме в Солнечногорске и реке Сестре в Талдоме — 4 см», — отмечается в сообщении.

Уточняется также, что на некоторых водоёмах толщина льда варьируется от 0 до 30 см, как, например, на Иваньковском водохранилище.

По сообщению телеканала «360», губернатор Московской области Андрей Воробьёв на заседании регионального правительства в феврале заявил, что МЧС должно обеспечить все меры безопасности на водоёмах.

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