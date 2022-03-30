Инфекционист Вознесенский заявил о позитивной эпидемиологической ситуации в России

В настоящее время эпидемиологическая ситуация в России позитивна, однако ограничения могут ввести заново с наступлением нового сезона ОРВИ. Об этом заявил доцент кафедры инфекционных болезней Российского университета дружбы народов (РУДН) Сергей Вознесенский.

«На сегодняшний день у нас эпидемиологическая ситуация очень даже позитивная», — цитирует РИА Новости Воскресенского.

По его словам, «это не означает, что с наступлением следующего сезона ОРВИ, осень-зима, не будут введены какие-то ограничительные мероприятия заново».

Специалист подчеркнул, что для властей главным показателем для снятия ограничений является количество свободных коек для инфицированных коронавирусом.

Ранее врач-отоларинголог высшей категории кандидат медицинских наук Владимир Зайцев заявил о вреде повторного использования масок.