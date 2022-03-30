Инфекционист Вознесенский заявил о позитивной эпидемиологической ситуации в России
«На сегодняшний день у нас эпидемиологическая ситуация очень даже позитивная», — цитирует РИА Новости Воскресенского.
По его словам, «это не означает, что с наступлением следующего сезона ОРВИ, осень-зима, не будут введены какие-то ограничительные мероприятия заново».
Специалист подчеркнул, что для властей главным показателем для снятия ограничений является количество свободных коек для инфицированных коронавирусом.
Ранее врач-отоларинголог высшей категории кандидат медицинских наук Владимир Зайцев заявил о вреде повторного использования масок.