Более 500 родителей в ЯНАО сдали ЕГЭ по математике в рамках акции

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Более 500 родителей в Ямало-Ненецком автономном округе сдали ЕГЭ по математике в рамках акции.
Более 500 родителей в ЯНАО сдали ЕГЭ по математике в рамках акции
  • © РИА Новости / Рамиль Ситдиков

Об этом сообщает «Ямал-Медиа».

«Сама процедура позволяет родителям понять суть проведения Единого государственного экзамена», — заявила Яна Весова, заместитель директора Департамента образования ЯНАО.

Жители региона принимают участие в акции «Сдаём вместе. День сдачи ЕГЭ родителями» в шестой раз.

Также стало известно, что в Ижевске в первый класс могут пойти почти 9,9 тыс. детей. Всего в городе будет открыто 340 первых классов, передаёт izh.kp.ru.

Для родителей запустили горячую линию от Управления образования администрации Ижевска.

Ранее сообщалось, что в досрочной сдаче Единого государственного экзамена по базовой и профильной математике в Московской области приняли участие более 200 человек.

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