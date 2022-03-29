Более 500 родителей в ЯНАО сдали ЕГЭ по математике в рамках акции

Более 500 родителей в Ямало-Ненецком автономном округе сдали ЕГЭ по математике в рамках акции.

Об этом сообщает «Ямал-Медиа».

«Сама процедура позволяет родителям понять суть проведения Единого государственного экзамена», — заявила Яна Весова, заместитель директора Департамента образования ЯНАО.

Жители региона принимают участие в акции «Сдаём вместе. День сдачи ЕГЭ родителями» в шестой раз.

Также стало известно, что в Ижевске в первый класс могут пойти почти 9,9 тыс. детей. Всего в городе будет открыто 340 первых классов, передаёт izh.kp.ru.

Для родителей запустили горячую линию от Управления образования администрации Ижевска.

Ранее сообщалось, что в досрочной сдаче Единого государственного экзамена по базовой и профильной математике в Московской области приняли участие более 200 человек.