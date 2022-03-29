Губернатор Гладков сообщил о прекращении взрывов в Белгородской области

Губернатор Вячеслав Гладков сообщил о прекращении взрывов в Белгородской области.

«Взрывы прекратились», — написал он в своём Telegram-канале.

Гладков добавил, что глава поселения доложил об отсутствии пострадавших среди жителей села Красный Октябрь.

На место происшествия прибыли сотрудники МЧС.

«Сейчас будет проведён ещё один обход села, чтобы осмотреть дома на наличие повреждений», — сказал он.

Ранее Гладков сообщил о взрывах в районе села Красный Октябрь. По его словам, жертв и пострадавших среди жителей нет.