На ПМЭФ-2022 назовут лауреатов конкурса «Моя страна — моя Россия»

В рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) состоится церемония награждения лауреатов всероссийского конкурса молодёжных проектов по развитию регионов «Моя страна — моя Россия».

Об этом сообщает kp.ru.

«Площадка ПМЭФ — это территория диалога, которая объединяет не только представителей бизнес-сообщества и власти, но и молодых лидеров и школьников с интересными мыслями и стремлением изменить мир», — заявил советник президента России Антон Кобяков.

По его словам, участники конкурса «Моя страна — моя Россия» — это молодёжь из всех субъектов Федерации, люди с активной и ответственной позицией в решении локальных проблем социально-экономического развития территорий, в укреплении государственного единства и целостности России.

Ранее сообщалось, что в Москве обсудили подготовку к ПМЭФ-2022.