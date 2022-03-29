На ПМЭФ-2022 назовут лауреатов конкурса «Моя страна — моя Россия»

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В рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) состоится церемония награждения лауреатов всероссийского конкурса молодёжных проектов по развитию регионов «Моя страна — моя Россия».
На ПМЭФ-2022 назовут лауреатов конкурса «Моя страна — моя Россия»
  • Gettyimages.ru
  • © Alexei Polyansky / EyeEm

Об этом сообщает kp.ru.

«Площадка ПМЭФ — это территория диалога, которая объединяет не только представителей бизнес-сообщества и власти, но и молодых лидеров и школьников с интересными мыслями и стремлением изменить мир», — заявил советник президента России Антон Кобяков.

По его словам, участники конкурса «Моя страна — моя Россия» — это молодёжь из всех субъектов Федерации, люди с активной и ответственной позицией в решении локальных проблем социально-экономического развития территорий, в укреплении государственного единства и целостности России.

Ранее сообщалось, что в Москве обсудили подготовку к ПМЭФ-2022.

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