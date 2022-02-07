В Москве обсудили подготовку к ПМЭФ-2022

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В Москве прошла встреча председателя правления, директора Фонда Росконгресс Александра Стуглева и чрезвычайного и полномочного посла Египта в Египте Назиха Эль Наггари.
В Москве обсудили подготовку к ПМЭФ-2022
  • РИА Новости

Основной повесткой стало обсуждение подготовки к Петербургскому международному экономическому форуму (ПМЭФ) 2022 года, где Египет выступает в почётном статусе страны-гостя.

«Видим, насколько большое внимание уделяется египетской стороной вопросам подготовки выставочного стенда, деловой и, что не менее важно, культурной программ. Мы, со своей стороны, приложим все усилия, чтобы помочь вам», — заявил Стуглев.

Также обсуждалось строительство национального павильона Египта площадью 506 кв. м.

«Мы очень признательны за возможность принять участие в ПМЭФ-2022 в качестве страны-гостя, так как это укрепит наше сотрудничество с Россией во всех секторах и продемонстрирует наш потенциал в сфере инвестиций и туризма, а также в различных отраслях египетской экономики», — отметил, в свою очередь, Назих Эль Нагари.

Форум будет проходить 15—18 июня 2022 года.

Ранее сообщалось, что Фонд Росконгресс совместно с Ассоциацией волонтёрских центров объявили о наборе волонтёров на Петербургский международный экономический форум в рамках Программы мобильности.

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